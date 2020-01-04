Büyükçekmece'de bir otel odasında 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de bir otel odasında 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu. - Son Dakika

Büyükçekmece'de bir otel odasında 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu.

6 saat önce

Büyükçekmece'de bir otel odasında 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu.

Büyükçekmece'de bir otel odasında 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu., System.String[]

Büyükçekmece'de bir otel odasında 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu. Polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
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