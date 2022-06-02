Büyükçekmece'de bir otomobil, öğrencilerin bulunduğu otobüs durağına girdi: Feci kazada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de bir otomobil, öğrencilerin bulunduğu otobüs durağına girdi: Feci kazada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

02.06.2022 09:20

Büyükçekmece Kumburgaz D-100'de bir otomobil, öğrencilerin bulunduğu otobüs durağına girdi. Yaşanan feci kazada 15 yaşındaki Oğuzhan Kolver hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Alp Güney ise hastanede hayata gözlerini yumdu.

Sürücüsü Samet Tüfekçiler'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Otomobil takla attıktan sonra dururken, bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

15 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda Oğuzhan Kolver (15)'in hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 10 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Olay yerine gelen Oğuzhan Kolver ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Alp Güney(14) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"DİREKT SAĞA ÖĞRENCİLERİN ÜSTÜNE KIRDI"

Olayın görgü tanığı Turan Yıldırım, "Ben yan yoldan geliyordum. Burada öğrenciler otostop çekiyordu. 70-80 tane öğrenci vardı. Kimisi otobüse biniyordu kimisi de otobüsün önündeydi. Kırmızı araba soldan geldi. Direkt sağa öğrencilerin üstüne kırdı. Benim gördüğüm 20-30 tane öğrenci yerdeydi. Hemen 112'yi aradım. Yaralıya bakıyordum sürücüyü görmedim. Araba takla attı diğer tarafa doğru" dedi.

KAZANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR

Öte yandan, kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde büyük panik yaşandığı görülürken yaralıların yardımına çevredekiler koşuyor

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de bir otomobil, öğrencilerin bulunduğu otobüs durağına girdi: Feci kazada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika


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