Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelisine meydan dayağı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelisine meydan dayağı

02.09.2022 09:13

Büyükçekmece'de bir sitenin bahçesine girerek demir korkulukları sökmeye çalışan hırsızlık şüphelileri vatandaşlar tarafından tekme toka dövüldü.

Büyükçekmece'de bir sitenin bahçesine girerek demir korkulukları sökmeye çalışan hırsızlık şüphelileri vatandaşlar tarafından tekme toka dövüldü.

Olay, önceki gün Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 3 hırsızlık şüphelisi site içerisinde giriş kattaki dairenin demir korkuluklarını sökerken vatandaşa yakalandı. Şüpheliler kaçarken vatandaşlar kovalamacaya başladı. Kaçan şüphelilerden birisi yine daha önce telefonunu çaldığı iddia ettiği adam tarafından yakalandı. Yakalanan hırsızlık şüphelisine tekme tokat meydan dayağı atıldı. 4 kişi tarafından dayak yiyen şüpheli ise tekrar kaçtı.

Yaşanan olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Sitede oturan Hasan Erdoğan isimli vatandaş, "Daireye girmeye çalışmışlar. Gündüz vakti. Komşu da evde yok. Diğer komşular gelip kovalıyorlar hırsızı aşağı sokağa gidiyorlar. Yakalayıp dövmüşler. Bunlar 3 kişi bir kişi burada diğerleri gözcü. Şahıslar aşağı doğru kaçıyor. Yakalayan vatandaşın da telefonunu daha önceden çalmış tanıyor. Tanıyınca da orada olay çıkıyor. Şahıs dayak yedikten sonra tekrar kaçıyor" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelisine meydan dayağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelisine meydan dayağı - Son Dakika
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