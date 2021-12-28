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Büyükçekmece'de bir veli okul müdürüne saldırdı - Son Dakika

Büyükçekmece'de bir veli okul müdürüne saldırdı

28.12.2021 17:49

Büyükçekmece'de bir veli okul müdürüne saldırdı Büyükçekmece'de çocuğunun arkadaşlarıyla kavga etmesini bahane eden bir veli okulda öğrencilerin gözü önünde adeta dehşet saçtı.

Büyükçekmece'de bir veli okul müdürüne saldırdı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de çocuğunun arkadaşlarıyla kavga etmesini bahane eden bir veli okulda öğrencilerin gözü önünde adeta dehşet saçtı. Okul müdürüne saldıran veli, kameralara yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece İlkokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, F.İ. isimli veli, öğrencilerin arasında çıkan kavgada çocuğunun zarar gördüğünü ileri sürerek okul gelip kavga çıkardı. Okuldaki malzemelere zarar veren F.İ. ardından okul müdürü V.A.'yı da darp etti. Şahıs yapılan ihbarın üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. F.İ.'nin daha öncede birçok olaydan suç kaydının olduğu öğrenildi.

Meslektaşlarının darp edilmesiyle ilgili okul önünde toplanan Eğitim Bir Sen İstanbul 5'nolu sendikalılar konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan İstanbul 5'nolu Şube Başkanı Yusuf Sabaz, "Öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı bu durum kabul edilemez. Öğretmenlere yönelik şiddetin her türlüsü geleceğe yöneltilen bir darbe ve yarınların karartılmasına yönelik bir hamledir. İdarecilerimizin hiçte hak etmediği şekilde bazı öğrenci velilerimizin fiili saldırısına ve hakaretlerine maruz bırakılması bizi bir kez daha derinden üzmüştür. Bir öğrenci velisi tarafından okulun kalbinin attığı öğretmenler odasına girilmiş içeride bulunan öğretmen arkadaşlarımıza ağza alınmayacak küfürler ve hakaretlerde bulunulmuş yetmemiş okul malına zarar verilmiştir. Daha sonra okul müdürümüze de aynı hakaretlerde bulunarak okul müdürümüz darp edilmiştir" dedi.

Büyükçekmece'de bir veli okul müdürüne saldırdı

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Münir Karaloğlu, Büyükçekmece, İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de bir veli okul müdürüne saldırdı - Son Dakika


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