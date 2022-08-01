BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLADA YANGIN - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLADA YANGIN

01.08.2022 09:49

BÜYÜKÇEKMECE'de bir villada yangın çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE'de bir villada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Ekinoba Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir villada çıktı. Dubleks villanın üst katından çıkan dumanları görenler itfaiye ye haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangın sonucu villada hasar oluştu. Ekiplerin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLADA YANGIN - Son Dakika

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