Ekinoba Mahallesi'nde bir sitede yaşayan kadın, apartmanın önünde beklerken birinci kattaki evinde bulunan köpek yavrusu da pencereye çıktı. Pencereden düşen köpek, sahibi tarafından havada yakalandı.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'de birinci kattan düşen köpeğin havada yakalandığı anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.