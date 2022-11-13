Büyükçekmece'de birinci kattan düşen köpeğin havada yakalandığı anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de birinci kattan düşen köpeğin havada yakalandığı anlar kameralara yansıdı

13.11.2022 12:46

Büyükçekmece'de birinci kattan düşen köpeğin havada yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükçekmece'de birinci kattan düşen köpeğin havada yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ekinoba Mahallesi'nde bir sitede yaşayan kadın, apartmanın önünde beklerken birinci kattaki evinde bulunan köpek yavrusu da pencereye çıktı. Pencereden düşen köpek, sahibi tarafından havada yakalandı.

Düşen köpeğin aşağıda bekleyen sahibi tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de birinci kattan düşen köpeğin havada yakalandığı anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de birinci kattan düşen köpeğin havada yakalandığı anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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