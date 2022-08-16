BÜYÜKÇEKMECE'DE BİSİKLETİYLE TIR'IN ALTINDAN KALAN ÇOCUK AĞIR YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

BÜYÜKÇEKMECE'DE BİSİKLETİYLE TIR'IN ALTINDAN KALAN ÇOCUK AĞIR YARALANDI

16.08.2022 21:44
BÜYÜKÇEKMECE'DE BİSİKLETİYLE TIR'IN ALTINDAN KALAN ÇOCUK AĞIR YARALANDI

BÜYÜKÇEKMECE'de bisikletiyle gezerken TIR'ın altında kalan 11 yaşındaki Fatih Aslan ağır yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de bisikletiyle gezerken TIR'ın altında kalan 11 yaşındaki Fatih Aslan ağır yaralandı. Kaza sonrasında yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzgun Sokak'tan İsmetpaşa Caddesi'ne dönüş yapan Celal Gargulu (45) yönetimindeki 34 FY 5006 plakalı çimento yüklü TIR, grup halinde arkadaşlarıyla bisikletiyle gezen Fatih Aslan'a (11) çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle bisikletiyle TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Fatih Aslan'ı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi. Polis ekipleri TIR şoförünü otların arasında saklanmış şekilde buldu. Şoför, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakini İdris Koçak, "Çimento fabrikasının TIR'ları buradan hızlı bir şekilde geçiyorlar. Mahallelide şikayetçi. Bu kamyonlar her zaman problem 11 yaşında çocuk kamyonun altında kaldı. Hafriyat dolu kamyonlar iş yetiştirmek için yarış yapar gibi geçiyorlar" dedi.

Kaza sonrasında yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
BEYKOZ'DAKİ SPOR SALONUNDA ÇATININ ÇÖKTÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA BEYKOZ'DAKİ SPOR SALONUNDA ÇATININ ÇÖKTÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA BEYKOZ'DAKİ SPOR SALONUNDA ÇATININ ÇÖKTÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA BEYKOZ'DAKİ SPOR SALONUNDA ÇATININ ÇÖKTÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA
Kaynak: DHA

Fatih Aslan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE BİSİKLETİYLE TIR'IN ALTINDAN KALAN ÇOCUK AĞIR YARALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:28 Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Rachid Ghezzal 3 hafta sahaya çıkamayacak
21:24 Gençlik aşkıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz'ün gelinliği beğeni topladı!
21:12 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı
21:03 Trabzonspor, Kopenhag'da mücadele ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var
20:07 Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:24 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan siyaset kulislerini birbirine katacak sözler: Yavaş'ı tavsiye etmeye hazırlanıyorlar
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:50 Denizli'de kayıp olarak aranan eski belde belediye başkanının cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 21:44:45. #1.13#
SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE BİSİKLETİYLE TIR'IN ALTINDAN KALAN ÇOCUK AĞIR YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement