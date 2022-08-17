Bisikletiyle gezen çocuğun TIR'ın altında kaldığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bisikletiyle gezen çocuğun TIR'ın altında kaldığı anlar kameraya yansıdı

17.08.2022 11:38

İstanbul Büyükçekmece'de bisiklete binen 11 yaşındaki Fatih Aslan, TIR'ın altında kaldı. Küçük çocuğun ağır yaralandığı anlar ve sonrasındaki panik anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzgun Sokak'tan İsmetpaşa Caddesi'ne dönüş yapan Celal Gargulu (45) yönetimindeki çimento yüklü TIR, grup halinde arkadaşlarıyla bisikletiyle gezen Fatih Aslan'a (11) çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle bisikletiyle TIR'ın altında kaldı.

ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Fatih Aslan'ı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi. Polis ekipleri TIR şoförünü otların arasında saklanmış şekilde buldu. Şoför, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bisikletiyle gezen çocuk TIR'ın altında kaldı! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

"MAHALLEDEN YARIŞ YAPAR GİBİ GEÇİYORLAR"

Mahalle sakini İdris Koçak, "Çimento fabrikasının TIR'ları buradan hızlı bir şekilde geçiyorlar. Mahallelide şikayetçi. Bu kamyonlar her zaman problem 11 yaşında çocuk kamyonun altında kaldı. Hafriyat dolu kamyonlar iş yetiştirmek için yarış yapar gibi geçiyorlar" dedi.Kaza sonrasında yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUN BİSİKLETİYLE TIR'IN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUN BİSİKLETİYLE TIR'IN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA Büyükçekmece'de bisikletli çocuğun TIR altında kalma anı görüntüleri ortaya çıktı Büyükçekmece'de bisikletli çocuğun TIR altında kalma anı görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Fatih Aslan, Ulus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletiyle gezen çocuğun TIR'ın altında kaldığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bisikletiyle gezen çocuğun TIR'ın altında kaldığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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