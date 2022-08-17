BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUN BİSİKLETİYLE TIR'IN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUN BİSİKLETİYLE TIR'IN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA

17.08.2022 11:56

BÜYÜKÇEKMECE'de bisikletiyle gezerken TIR'ın altında kalan 11 yaşındaki Fatih Aslan ağır yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de bisikletiyle gezerken TIR'ın altında kalan 11 yaşındaki Fatih Aslan ağır yaralandı. Kaza anı ile sonrasında yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzgun Sokak'tan İsmetpaşa Caddesi'ne dönüş yapan Celal Gargulu (45) yönetimindeki 34 FY 5006 plakalı çimento yüklü TIR, grup halinde arkadaşlarıyla bisikletiyle gezen Fatih Aslan'a (11) çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle bisikletiyle TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Fatih Aslan'ı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi. Polis ekipleri TIR şoförünü otların arasında saklanmış şekilde buldu. Şoför, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakini İdris Koçak, "Çimento fabrikasının TIR'ları buradan hızlı bir şekilde geçiyorlar. Mahallelide şikayetçi. Bu kamyonlar her zaman problem 11 yaşında çocuk kamyonun altında kaldı. Hafriyat dolu kamyonlar iş yetiştirmek için yarış yapar gibi geçiyorlar" dedi.

Kaza sonrasında yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUN BİSİKLETİYLE TIR'IN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUN BİSİKLETİYLE TIR'IN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA Büyükçekmece'de bisikletli çocuğun TIR altında kalma anı görüntüleri ortaya çıktı Büyükçekmece'de bisikletli çocuğun TIR altında kalma anı görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Fatih Aslan, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUN BİSİKLETİYLE TIR'IN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUN BİSİKLETİYLE TIR'IN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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