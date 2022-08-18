Büyükçekmece'de bisikletli çocuğun TIR altında kalma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de bisikletli çocuğun TIR altında kalma anı görüntüleri ortaya çıktı

18.08.2022 00:59
Büyükçekmece'de bisikletli çocuğun TIR altında kalma anı görüntüleri ortaya çıktı

Büyükçekmece'de dün akşam 11 yaşındaki bisikletli çocuğun TIR altında kalma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de dün akşam 11 yaşındaki bisikletli çocuğun TIR altında kalma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Büyükçekmece Ulus Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 11 yaşındaki Fatih Aslan bisikletliyle seyir halindeyken TIR'ın altında kaldı. Ayağı kopan Aslan'ın hastanedeki tedavisi devam ederken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde çocuğun bisikletle giderken TIR'ın yanından geçmeye çalışması ve sonrasında aracın altında kalması görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Bisikletiyle gezen çocuğun TIR'ın altında kaldığı anlar kameraya yansıdı Bisikletiyle gezen çocuğun TIR'ın altında kaldığı anlar kameraya yansıdı BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUN BİSİKLETİYLE TIR'IN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUN BİSİKLETİYLE TIR'IN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Fatih Aslan, Ulus, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de bisikletli çocuğun TIR altında kalma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de bisikletli çocuğun TIR altında kalma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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