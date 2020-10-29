Son dakika haber... BÜYÜKÇEKMECE'DE BODRUM KATINI SU BASTI, ÇOCUKLARINI SIRTINA ALIP ÇIKARDI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışta bodrum kattlardaki daireleri su bastı. Panikleyen iki çocuğunu sırtına alıp çıkaran Kemal Özdemir , "Onları alana kadar eve yarım metre su doldu." dedi.

Tepecik Ulus Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan yağışta, bodrum katlarındaki dairelerinin içine pencerelerden su dolduğunu fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Bazı vatandaşlar dairelerine dolan suları, kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Yaşlı bir kişi de akan sularla beraber yaşadığı evin bodrum katına gelen çöpleri elleriyle temizlerken görüldü. Dairelerdeki bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

ÇOCUKLARIMI SIRTIMA ALIP ÇIKARDIMDairesini su basan Kemal Özdemir, "Sabah 06.00'da namaza kalmıştım. Namazı kılarken gök gürültüsü falan vardı. Geriye yattım o sırada sesler çoğaldı. Baktım pencereden bir ses geliyor. Pencereyi açtım açtığım gibi içeriyi su bastı. Çocukları aldım hemen kaldırdım o anda çocukları alana kadar yarım metre su doldu. Çocuklarımı sırtıma alıp üst kata komşuya götürdüm. Eşim ben çok kötü olduk. Bizde bir şey yok ama çocuklar çok panikledi." diye konuştu.

- İstanbul