Üye Girişi
Büyükçekmece'de boş alandaki aramada vidanjör desteği - Son Dakika

Büyükçekmece'de boş alandaki aramada vidanjör desteği

02.02.2022 12:58
Büyükçekmece'de boş alandaki aramada vidanjör desteği

İstanbul Büyükçekmece'de boş bir alanda dün gece polis tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli arama, bugün de kepçe ve su birikintisinin giderilmesi için vidanjör yardımıyla devam etti.

İstanbul Büyükçekmece'de boş bir alanda dün gece polis tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli arama, bugün de kepçe ve su birikintisinin giderilmesi için vidanjör yardımıyla devam etti. Aramanın Anadolu Adliyesine bağlı bir soruşturma gereği yapıldığı söylendi.

Pınartepe Mahallesinde dün akşam saatlerinde İstanbul Polisi tarafından boş bir alanda helikopter destekli bir arama çalışması yapılmaya başlanmıştı. Yapılan çalışmalar bugün gündüz saatlerinde de devam etti. Yapılan çalışmalarda bölgede biriken su birikintisini kaldırmak için vidanjörden de yardım alındı. Aramalarda bir kepçe de hazır bulundu. Aramaların Anadolu Adliyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi.

Aramalardan henüz sonuç alınmazken polisin alandaki araması devam ediyor. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de boş alandaki aramada vidanjör desteği

YORUMLAR
500

Büyükçekmece, İstanbul, Polis, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de boş alandaki aramada vidanjör desteği - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:59 Dudullu-Bostancı Metro hattı yıl sonunda açılıyor
12:45 Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunmuştu! Genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı
12:44 Akaryakıt bayileri iflasın eşiğine geldi! PÜİS Başkanı: KDV indirilsin
12:31 Defne Joy Foster'ı ölüm yıldönümünde arkadaşları andı!
12:28 Taksim'de boksör, tartıştığı trans bireyi tekme tokat dövdü
12:27 2 Şubat Çarşamba günü altının gramı 778 lira seviyesinden işlem görüyor
12:26 Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
12:24 Model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi, denize uçtu!
12:22 Gözler TÜİK'e çevrildi! Ocak ayı enflasyon oranı yarın açıklanacak
12:07 Son Dakika: İhracat yılın ilk ayında 17,6 milyar dolarla rekor kırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 13:07:59. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de boş alandaki aramada vidanjör desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement