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Büyükçekmece'de boş arazide bulunan cesetteki kelepçe kepçeye takıldı - Son Dakika

Büyükçekmece'de boş arazide bulunan cesetteki kelepçe kepçeye takıldı

04.02.2022 19:15
Büyükçekmece'de boş arazide bulunan cesetteki kelepçe kepçeye takıldı

Büyükçekmece'de boş arazide polis ekiplerince 4 gündür süren kazı çalışmalarında cesedi bulunan kayıp şahsın kolundaki kelepçenin kepçeye takıldığı öğrenildi.

Büyükçekmece'de boş arazide polis ekiplerince 4 gündür süren kazı çalışmalarında cesedi bulunan kayıp şahsın kolundaki kelepçenin kepçeye takıldığı öğrenildi.

20 Ocak'ta yapılan kayıp başvurusunun ardından başlatılan soruşturmada geçtiğimiz salı gününden beri söz konusu arazide İstanbul Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından yapılan kazı çalışmalarında bulunan erkek cesedinin üzerinde kıyafetlerin olduğu öğrenilmişti. Ulaşılan yeni detaylarda cesedin sağ bileğine takılı kelepçe olduğu ve kelepçenin kepçeye takıldığı ortaya çıktı. - İSTANBUL

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Büyükçekmece, İstanbul, Polis, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de boş arazide bulunan cesetteki kelepçe kepçeye takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de boş arazide bulunan cesetteki kelepçe kepçeye takıldı - Son Dakika
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