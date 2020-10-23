Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti - Son Dakika

Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
23.10.2020 15:03
Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağı kazasında ağır yaralı kurtulan pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağı kazasında ağır yaralı kurtulan pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan dün havalandıktan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşen eğitim uçağından çıkartılan Nart'a sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Ağır yaralı olarak ambulans helikopterle hastaneye gönderilerek, tedavi altına alınan Nart'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
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