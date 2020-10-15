Büyükçekmece'de boz ayı paniği - Son Dakika

Büyükçekmece'de boz ayı paniği

15.10.2020 10:33

Büyükçekmece'de boz ayı paniği İstanbul'un göbeğinde boz ayı görüntülendi Büyükçekmece'de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Büyükçekmece'de boz ayı paniği

İstanbul'un göbeğinde boz ayı görüntülendi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kemerdere Vadisi mevkiinde 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı, üniversite öğrencisi Feraye Talay tarafından fark edildi. Oturdukları binanın çok yakınına kadar gelen boz ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Talay, Büyükçekmece Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünü aradı. Ayının görüntülendiği bölgede kapsamlı bir arama gerçekleştiren ekipler tüm araştırmalara rağmen boz ayıyı bulamadı. Ayının yavru olduğu tespit edilirken zarar görmeden yakalanabilmesi için ortaya çıktığı bölgeye kapan kuruldu. Ancak iki gün üst üste ortaya çıkan ayı bir daha görülemedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin elde ettiği bulgular, yavru ayının yiyecek arayışı içinde olduğunu gösterirken, görüldüğü bölgede arı kovanlarının bulunması da dikkat çekti.

Nesli tükenme tehdidi altında olan boz ayının Büyükçekmece'ye nasıl geldiği araştırılırken, bölgede yaşayan birileri tarafından kaçak olarak beslendiği veya bölgeye terk edildiği ihtimali üzerinde de durulduğu belirtildi.

"Başına bir şey gelmesinden endişeleniyoruz"

Evlerinin önünde gördüğü ayıyı telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Feraye Talay yavru ayı için endişelendiğini belirterek şunları söyledi:

"Birkaç gün önce burada bir ayıya rastladık ama gece olduğundan ayı olduğunu fark edemedik. Önce yavru köpek olduğunu düşündük. Sonraki gece tekrar geldiği zaman onu video kaydına da aldık ve ayı olduğunu o zaman fark ettik. Hemen Büyükçekmece Belediyesi'ne haber verdik. Çünkü burada birilerinin besliyor olabileceğinden şüphelendik. Zarar görmesini istemiyoruz. Büyükçekmece Belediyesi de bizi Milli Korumaya yönlendirdi. Oradan yetkililer geldi. Burada kapan kuruldu. Yaklaşık 2 gece kapan kaldı ancak ayıyı bir daha göremedik. Dediğim gibi başına bir şey gelmesinden endişeleniyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Şehir içinde ayı görmemiz bizi endişelendirdi aslında. Buradaki meyve ağaçlarına ve arı kovanlarına gelebileceğini düşündük. Bunu Büyükçekmece Belediyesi'yle paylaştığımızda Belediye başkanımız Hasan Akgün'ün de bu konuyla ilgilenmesi bizi çok memnun etti. Bu konuyu üniversiteden arkadaşlarımla da paylaştım ve yakından takip ediyoruz. Bulunduğu zaman bütün gelişmelerle yakından ilgileneceğiz."

(HK-NSO-HA-Y)

Büyükçekmece'de boz ayı paniği
Büyükçekmece'de boz ayı paniği
Büyükçekmece'de boz ayı paniği
Büyükçekmece'de boz ayı paniği

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Milli Parklar, Büyükçekmece, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de boz ayı paniği - Son Dakika

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