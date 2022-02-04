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BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNAN CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNAN CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

04.02.2022 20:50

BÜYÜKÇEKMECE'de dört günlük kazı çalışmasının ardından bulunan ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BÜYÜKÇEKMECE'de dört günlük kazı çalışmasının ardından bulunan ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınartepe Mahallesi'nde Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı. Cesedin deforme olduğu belirtilirken olay yerine savcı geldi. İlk incelemelerin ardından bulunan ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılacak incelemelerin ardından cesedin Murat Kartal'a ait olup olmadığı tespit edilecek.

BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNAN CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ
BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNAN CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ
BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNAN CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu, Murat Kartal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNAN CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNAN CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika
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