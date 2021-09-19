Büyükçekmece'de çalılık alanda ceset bulundu - Son Dakika

Büyükçekmece'de çalılık alanda ceset bulundu

Büyükçekmece Karaağaç mevkisinde çalılık alanda erkek cesedi bulundu.

Büyükçekmece Karaağaç mevkisinde çalılık alanda erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, bölgeye meyve toplamaya giden bir kişi, hareketsiz yatan birini görüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekipler, elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Ceset, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin başlattığı çalışma sürüyor.

Son Dakika

Bu kadarına da pes! Uslanmaz genç, bu kez de Avrupa'dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde yatarak geçti

Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı

Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri

Özer Hurmacı'nın yuvasını astroloji yüzünden yıkıldı! Falda aldatıldığını görüp, boşanma davası açtı

MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu

ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi

"Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı