BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇALINTI TELEFONLARI SATTIKLARI İDDİA EDİLEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de bir internet alış veriş sitesi üzerinden telefon aracılığı ile iletişim kurdukları kişilere 8 adet çalıntı cep telefonu sattıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla adliyeden serbest bırakıldı. Olay, Büyükçekmece'de 13 Ekim ve 17 Ekim 2021 tarihleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheliler bir internet alış veriş sitesi üzerinden telefon aracılığı ile iletişim kurarak mağdur kişilerle buluşma sağladı ve buluşmaya yanlarında yaşı küçük çocukları götürerek kendilerine aile görünümü verip çalıntı olan 8 adet cep telefonunu sattı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Araştırmalarda şüphelilerin olay yerine bir araçla gittikleri, araç sahibinin çok sayıda suçtan kaydı bulunan M.Ş. (32) olduğu tespit edildi. Geçen perşembe günü Sultangazi ilçesinde yakalanan şüpheli M.Ş.'nin üzerinde yapılan aramada 7 adet tablet ve 13 adet cep telefonu ele geçirildi. Telefonları şikayetçi kişilere sattıkları tespit edilen A.K. (34) isimli kadın ve S.K. (27) isimli kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcılık, hırsızlık ve benzeri suçlardan kayıtlarının bulunduğu anlaşılan şüpheliler "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.