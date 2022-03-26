Büyükçekmece'de cama tırmanarak eve giren hırsızlar cep telefonu kamerasında - Son Dakika
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Büyükçekmece'de cama tırmanarak eve giren hırsızlar cep telefonu kamerasında

26.03.2022 10:09
Büyükçekmece'de cama tırmanarak eve giren hırsızlar cep telefonu kamerasında

Büyükçekmece'de giriş kattaki evin camına birbirlerinin omuzuna basarak tırmanan hırsızlar, içeriden 5 bin TL değerinde 2 yüzük ve bir diz üstü bilgisayar çaldı.

Büyükçekmece'de giriş kattaki evin camına birbirlerinin omuzuna basarak tırmanan hırsızlar, içeriden 5 bin TL değerinde 2 yüzük ve bir diz üstü bilgisayar çaldı. Şahısların penceredeki anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla yansıdı.

Olay, 17 Mart Perşembe günü saat 19.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki hırsız bir eve pencereden girmek için birbirlerinin omzuna çıkarak tırmandı. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen şahıslar, evi dağıtarak iki yüzük ve bir diz üstü bilgisayar çaldı. Hırsızlar, evden çıkıp gittikten sonra yakalanmaktan korkarak diz üstü bilgisayarı sokağa bıraktı. Komşularının kendisine haber vermesi üzerine eve gelen ev sahibi Onur Güney, olay yerine gelen polislere hırsızlarla ilgili şikayetçi olduğunu ifade etti. Emniyet ekipleri soruşturmaya devam ederken hırsızların ellerinde diz üstü bilgisayar ile yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına, penceredeki anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşadığı durumu anlatan ev sahibi Onur Güney, "Ev boştu ve eşim Sakarya'daydı. Yönetici aradı evime hırsız girmiş. Eşimin tektaş ve alyans yüzüğünü çalmışlar. Diz üstü bilgisayarı da almışlar ama 100 metre ileride yol kenarında bırakmışlar. Polisler eve gelirken görmüşler. Neden yolda bıraktıklarını bilmiyorum, tanınmamak için olabilir. Ortalama 5 bin TL zararımız var. Şikayetçi olduk ve kamera kayıtlarını polislere de verdik şu an inceliyorlar" dedi. - İSTANBUL

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Büyükçekmece, Türk Lirası, Hürriyet, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de cama tırmanarak eve giren hırsızlar cep telefonu kamerasında - Son Dakika


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