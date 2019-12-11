Büyükçekmece'de camideki musluk hırsızı kamerada - Son Dakika
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Büyükçekmece'de camideki musluk hırsızı kamerada

6 saat önce

Sürekli hırsızların hedefi olan camideki musluklar dün gece 4. kez çalındı.

Sürekli hırsızların hedefi olan camideki musluklar dün gece 4. kez çalındı.

Haber-Kamera Alper KORKMAZ İSTANBUL, (DHA)

Büyükçekmece'de bulunan Mimarsinan İbrahim Sancak Camii'ne dadanan hırsızlar yeni takılan güvenlik kameralarının kablolarını keserek muslukları çaldı. Aynı cami de dördüncü kez yaşanan hırsızlık olayı caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı dün gece saatlerinde Mimarsinan İbrahim Sancak Camii'nde yaşandı. Sürekli hırsızların hedefi olan camideki musluklar dün gece 4. kez çalındı. Geçtiğimiz günlerde önlem amaçlı camide bulunan abdest alma bölümüne ek güvenlik kameraları takıldı. Yeni takılan ek güvenlik kameralarına da aldırış etmeyen hırsız dün 0140 sırlarında camiye geldi. Abdest alınan bölüme yönelen hırsız ilk olarak buradaki ve dışarıdaki kameraların kablosunu kesti. Mermerleri kıran hırsız muslukları sökerek

bir kovaya doldurdu ardından camide ayrıldı. Yaşanan olay caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

5 BİN LİRALIK ZARAR

Yaşanan olayı anlatan Yusuf Çoban daha önce de hırsızlık olayı yaşadıklarını söyleyerek, gece hırsız gelmiş, çeşmelerimizi söküp götürmüş. Bakıyor ki kamera var, kameraların kablolarını koparıyor. sonra geliyor çeşmelerimizi de söküyor. Bu dördünce kez oluyor. Mermerlerimizi falan kırmış 4-5 bin lira zarar var kameralar hariç. Polise başvurduk. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Çeşmelerimizi kameralarımızı yaptırdı diye konuştu.

Caminin diğer güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili polise şikayette bulunuldu. Polis ekiplerinin hırsızın yakalanması için başlattığı çalışmalar sürerken, Büyükçekmece Belediyesi şadırvanda oluşan hasarı gidererek muslukları yeniledi.

Büyükçekmece'de camideki musluk hırsızı kamerada

Büyükçekmece, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:38 Kaynak: DHA
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