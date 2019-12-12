Büyükçekmece'de camideki muslukları çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de camideki muslukları çalan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Büyükçekmece'de bulunan Mimarsinan İbrahim Sancak Camii'ndeki güvenlik kameralarının kablolarını keserek muslukları çalan şüpheli yakalandı.

Büyükçekmece'de camideki muslukları çalan şüpheli yakalandı, System.String[]
Büyükçekmece'de bulunan Mimarsinan İbrahim Sancak Camii'ndeki güvenlik kameralarının kablolarını keserek muslukları çalan şüpheli yakalandı.

Mimarsinan İbrahim Sancak Camii'nde sürekli hırsızların hedefi olan camideki musluklar geçtiğimiz gece 4. kez çalınmıştı. Önlem amaçlı abdest alma bölümüne takılan ek güvenlik kameralarına aldırış etmeyen hırsız buradaki ve dışarıdaki kameraların kablosunu keserek, muslukları çalmıştı. Hırsızlık anları caminin diğer güvenlik kameralarına yansımıştı. Büyükçekmece Belediyesi şadırvanda oluşan hasarı gidererek muslukları yenilenirken, Mimarsinan İbrahim Sancak Camii'nin şadırvan musluklarını çalan A.A. yakalandı. Polis muslukları satın alan hurdacıyı da gözaltına aldı. Büyükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan A.A. tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Büyükçekmece, Mimarsinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:32 Kaynak: DHA
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