Büyükçekmece'de camiden musluk çalan kişi yakalandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de camiden musluk çalan kişi yakalandı

6 saat önce

Büyükçekmece'deki İbrahim Sancak Camisi'nin şadırvan musluklarını çalan kişi yakalandı.

Büyükçekmece'de camiden musluk çalan kişi yakalandı, System.String[]

Büyükçekmece'deki İbrahim Sancak Camisi'nin şadırvan musluklarını çalan kişi yakalandı.

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mimarsinan'daki İbrahim Sancak Camisi'nde son zamanlarda art arda hırsızlık olayları yaşandı.

Bunun üzerine camiye, Büyükçekmece Belediyesi tarafından kamera sistemi kuruldu. Önceki gece saat 01.40 sıralarında camiye gelen bir kişi, 2 kamerayı devre dışı bırakıp muslukları sökerek, kaçtı.

Polis ekipleri, diğer kameraların görüntülerinden şüphelinin A.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Büyükçekmece, Mimarsinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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