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Büyükçekmece'de cesedi bulunan Murat Kartal'ın el ve ayaklarının halatla bağlı olduğu ve sert cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı - Son Dakika

Büyükçekmece'de cesedi bulunan Murat Kartal'ın el ve ayaklarının halatla bağlı olduğu ve sert cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı

07.02.2022 17:30

Büyükçekmece'de cesedi bulunan Murat Kartal'ın el ve ayaklarının halatla bağlı olduğu ve sert cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldıİSTANBUL Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda cesedi bulunan Murat Kartal cinayeti ile ilgili adli tıp uzmanlarının ön incelemesine göre elleri ve ayakları...

Büyükçekmece'de cesedi bulunan Murat Kartal'ın el ve ayaklarının halatla bağlı olduğu ve sert cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı

İSTANBUL Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda cesedi bulunan Murat Kartal cinayeti ile ilgili adli tıp uzmanlarının ön incelemesine göre elleri ve ayakları halatla bağlandıktan sonra yüzüne sert ve delici bir çisimle vurularak öldürüldüğü ve başına poşet geçirilerek gömüldüğü anlaşıldı.

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz Cuma günü cesedi bulunan Murat Kartal'ın, elleri ve ayakları halatla bağlandık sonra sert bir cisimle yüzü ezilerek öldürüldüğü ve toprağa gömüldüğü öğrenildi.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesinde boş arazide cesedi bulunan Kartal'ın, uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen Baybaşin ailesi üyelerinden Öner Edip F.'yi 2015'te öldürmekten tutuklanıp 2022 tarihinde tahliye edildiği tespit edildi. Murat Kartal, tahliye edildikten sonra İstanbul'da 20 Ocak'tan bu yana da kayıp olarak arandığı anlaşıldı.

Kayıp başvurusu yapılan Kartal'ı polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un 20 Ocak 2021 tarihinde Maltepe'deki evinden kelepçe takarak bir otomobile bindirerek götürdükleri ve Şişli'de 2015 yılında öldürülen Ömer Edip F.'nın amcası Yavuz Y. ile yanındaki kişilere teslim edildiği belirlendi.

Öldürüldükten sonra boş araziye gömülmüş

20 Ocak'tan bu yana "kayıp" olarak aranan Murat Kartal'ın daha sonra buradan ilk olarak Beylikdüzü'ndeki bir adrese götürüldüğü, ardından da Büyükçekmece'deki boş araziye taşındığı anlaşıldı. Murat Kartal'ın, elleri ve ayakları halatla bağlandıktan sonra yüzüne ve başına sert bir çisimle vurularak öldürüldüğü ve söz konusu araziye gömüldüğü belirlendi.

El ve ayakları halatla bağlanmış

Gömüldüğü yerde yapılan 4 günlük arama çalışmalarının ardından Kartal'ın cesedi Cuma günü topraktan çıkarıldı.

Adli Tabiplerce ceset üzerinde yapılan ilk incelemede Kartal'ın, elleri ve ayaklarının halatla bağlandıktan sonra yüzüne sert ve delici bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Başına poşet geçirildikten sonra gömülen ve üzerinde "Ali Ş." adına düzenlenmiş kimlik kartı, bir otomobile ait uzaktan kumanda, alışveriş faturaları para bulunan maktulün, cebinden de bir miktar para çıktığı öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, aralarında 2 polis memurunun da olduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Büyükçekmece'de cesedi bulunan Murat Kartal'ın el ve ayaklarının halatla bağlı olduğu ve sert cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı
Büyükçekmece'de cesedi bulunan Murat Kartal'ın el ve ayaklarının halatla bağlı olduğu ve sert cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı
Büyükçekmece'de cesedi bulunan Murat Kartal'ın el ve ayaklarının halatla bağlı olduğu ve sert cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı

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Büyükçekmece, Murat Kartal, Beylikdüzü, Adli Tıp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de cesedi bulunan Murat Kartal'ın el ve ayaklarının halatla bağlı olduğu ve sert cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de cesedi bulunan Murat Kartal'ın el ve ayaklarının halatla bağlı olduğu ve sert cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı - Son Dakika
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