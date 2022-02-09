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BÜYÜKÇEKMECE'DE CESEDİ BULUNAN MURAT KARTAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE CESEDİ BULUNAN MURAT KARTAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

09.02.2022 17:03

BÜYÜKÇEKMECE'de boş bir arazide cesedi bulunan Murat Kartal son yolculuğuna uğurlandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de boş bir arazide cesedi bulunan Murat Kartal son yolculuğuna uğurlandı. Kartal, Maltepe'deki Gülsuyu Cem Evi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gülsuyu mezarlığına defnedildi. Cenazede Kartal'ın annesi Döndü Kartal, oğlunun tabutunun arkasından koşarak gözyaşı döktü.

Maltepe'de yaşayan Murat Kartal, 20 Ocak tarihinde, 2 polis tarafından sahte gözaltı yapılarak bir şebekeye teslim edildiği ortaya çıkmış. Polislerin teslim ettiği suç örgütü tarafından öldürülen Kartal'ın cesedi Büyükçekmece'de gömüldüğü arazide 4 gün süren çalışma sonucu bulundu.

Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından Kartal'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kartal, Maltepe Gülsuyu Cem Evi'nde ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Kartal'ın cenazesi kılınan namazın ardından Gülsuyu mezarlığına defnedildi. Cenazede anne Döndü Kartal ayakta durmakta zorlanırken, oğlunun tabutunun arkasından koşarak gözyaşı döktü.

BÜYÜKÇEKMECE'DE CESEDİ BULUNAN MURAT KARTAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE CESEDİ BULUNAN MURAT KARTAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE CESEDİ BULUNAN MURAT KARTAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE CESEDİ BULUNAN MURAT KARTAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE CESEDİ BULUNAN MURAT KARTAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE CESEDİ BULUNAN MURAT KARTAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE CESEDİ BULUNAN MURAT KARTAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE CESEDİ BULUNAN MURAT KARTAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Murat Kartal, Büyükçekmece, Maltepe, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE CESEDİ BULUNAN MURAT KARTAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE CESEDİ BULUNAN MURAT KARTAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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