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Büyükçekmece'de ceset arama çalışmaları 3. gününde - Son Dakika

Büyükçekmece'de ceset arama çalışmaları 3. gününde

03.02.2022 11:36
Büyükçekmece'de ceset arama çalışmaları 3. gününde

BÜYÜKÇEKMECE'de kayıp Murat Kartal'ın öldürülüp cesedinin gömüldüğü iddia edilen boş arazide arama çalışmaları devam ediyor.

BÜYÜKÇEKMECE'de kayıp Murat Kartal'ın öldürülüp cesedinin gömüldüğü iddia edilen boş arazide arama çalışmaları devam ediyor. Polis arazinin etrafını olay yeri şeritleriyle kapatırken farklı noktalarda yeniden kazı çalışmaları başladı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından salı günü başlatılan kazı çalışmalarının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir kayıp olan Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatıldığı ortaya çıktı. Bir tanığın ifadesinde Murat Kartal'ın öldürülüp cesedinin ise boş araziye gömüldüğünü itiraf etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Salı sabah saatlerinde başlayan çalışmalar geceye kadar devam etti. Helikopter destekli yapılan aramalarda söz konu su bölgede su birikmeye başlayınca aramalara ara verildi. Polis, arama çalışmalarına dün de aralıksız devam etti. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar bugün sabah yeniden başladı. Bölgede polis ekiplerinin bekleyişi devam ederken, arama yapılan arazinin etrafı ise olay yeri şeridiyle kapatılarak sivil araçların alana girmesine izin verilmedi.


- İstanbul
Büyükçekmece'de ceset arama çalışmaları 3. gününde
Büyükçekmece'de ceset arama çalışmaları 3. gününde
Büyükçekmece'de ceset arama çalışmaları 3. gününde
Büyükçekmece'de ceset arama çalışmaları 3. gününde
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kartal, Polis, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de ceset arama çalışmaları 3. gününde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de ceset arama çalışmaları 3. gününde - Son Dakika
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