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BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

04.02.2022 12:24
BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

BÜYÜKÇEKMECE'de kayıp Murat Kartal'ın öldürülüp cesedinin gömüldüğü iddia edilen boş arazide arama çalışmaları devam ediyor.

BÜYÜKÇEKMECE'de kayıp Murat Kartal'ın öldürülüp cesedinin gömüldüğü iddia edilen boş arazide arama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde başlatılan Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde. İş makineleri ile kazı yapan ekipler, su biriken yerlerde vidanjörler ile çalışıyor. Arama yapılan arazinin etrafı ise olay yeri şeridiyle kapatılarak sivil araçların girmesine izin verilmiyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE
BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE
BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE
BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE
BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE
BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kartal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE - Son Dakika
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