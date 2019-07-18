Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de çevre bilinci ve spor el ele verdi
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Büyükçekmece'de çevre bilinci ve spor el ele verdi

2 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi'nin "Geri Dönüşüm Gelecektir" sloganı ile hayata geçirdiği çevre projesi bu kez sporla bütünleşti.

Büyükçekmece'de çevre bilinci ve spor el ele verdi, System.String[]
Büyükçekmece Belediyesi'nin "Geri Dönüşüm Gelecektir" sloganı ile hayata geçirdiği çevre projesi bu kez sporla bütünleşti.

Sinanoba Büyük Atatürk Naim Süleymanoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Spor Akademisi yürüyüş kursiyerleri ve Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyelerine "Geri Dönüşüm Gelecektir" projesi anlatıldı.

"Spor ve çevre el ele"

Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün işbirliği ile "Spor ve Çevre El Ele" sloganı ile gerçekleşen etkinliğe ilgi yoğun oldu. Güne uzman eğitmenler eşliğinde yoga yaparak başlayan kursiyerlere spor sonrasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü eğitmenleri tarafından geri dönüşümün çevreye katkısı ve bu konuda neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verildi.

"Geri dönüşüm gelecektir"

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Büyükçekmece Belediyesi'nin çevre konusunda önemli projeler hayata geçirdiğini bunlardan bir tanesinin de "Geri Dönüşüm Gelecektir" projesi olduğunu hatırlatarak; "Bu etkinlikteki amacımız; sağlıklı bir yaşam açısından olmazsa olmaz spor bilincini, sağlıklı yaşamın bir diğer olmazsa olmazı çevre bilinci ile birleştirerek farkındalık oluşturmaktır. Gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılık için hepinize Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğin son bölümünde ise Halk Akademisi yürüyüş kursiyerlerinin yanlarında getirdikleri atık plastik, cam ve yağ gibi maddeler geri dönüşüm kurularına bırakıldı. - İSTANBUL
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Büyükçekmece, Dönüşüm, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:33 Kaynak: İHA
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