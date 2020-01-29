Büyükçekmece'de çınar ağaçları "Kanser" riskine karşı budanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de çınar ağaçları 'Kanser' riskine karşı budanamıyor - Son Dakika

Büyükçekmece'de çınar ağaçları "Kanser" riskine karşı budanamıyor

18 dakika önce

Büyükçekmece Belediyesi vatandaşlardan çınar ağaçlarını budanması yönünde gelen taleplere cevap vererek, "Belediyemize gelen çınar ağacı budama talepleri, İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce 16 Ekim 2017 tarihinde iletilen yazı doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Büyükçekmece'de çınar ağaçları

Büyükçekmece Belediyesi vatandaşlardan çınar ağaçlarını budanması yönünde gelen taleplere cevap vererek, "Belediyemize gelen çınar ağacı budama talepleri, İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce 16 Ekim 2017 tarihinde iletilen yazı doğrultusunda değerlendirilmektedir. Çınar ağaçlarında yapılan budamalar sonucu açık yara dokusunun oluşması ve hastalığın sağlıklı çınarlara bulaşmaması, yayılmaması için budama yapılamamaktadır" denildi.


İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, "Çınar Kanseri" (Ceratocytis Platini) hastalığının tespit edilmesinin ardından hastalığın diğer ağaçlara bulaşmasını önlemek adına 3 yıl boyunca çınar ağaçlarının budanmaması gerektiğini açıklamıştı. Vatandaşlardan gelen budama talebi karşısında bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediyesi; "Belediyemize gelen çınar ağacı budama talepleri, İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce 16 Ekim 2017 tarihinde iletilen yazı doğrultusunda değerlendirilmektedir. Çınar ağaçlarında yapılan budamalar sonucu açık yara dokusunun oluşması ve hastalığın sağlıklı çınarlara bulaşmaması, yayılmaması için budama yapılamamaktadır" denildi.


"Zorunla haller dışında budama yapılmamaktadır"


3 yıl önce başlatılan budama yasağının 16 Ekim 2020 tarihinde sona ereceği hatırlatılarak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Belediyemize gelen çınar ağacı budama talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Ağaç kuru ve tehlike arz ediyorsa veya zorunluluk gerektiren bir durum varsa vatandaşlarımız belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile iletişime geçmelidir. Türkiye'nin en fazla yeşil alana sahip olan ilçelerinden olan Büyükçekmece de yeşil alanlarımızı korumak ve karantinaya tabii olan bu hastalığın sağlıklı ağaçlara bulaşmasını önlemek adına her türlü tedbir alınmaktadır." - İSTANBUL

Büyükçekmece, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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