Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza kamerada

Sosyal tesiste çalışan 2 çocuk annesi kadına çarpan alkollü sürücü, ölümüne neden oldu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de belediyenin sosyal tesisinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk, çöp atmak için dışarı çıktığında 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay gece saatlerinde Celaliye'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre Büyükçekmece Belediyesi'nin sosyal tesislerinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk çöp atmak için tesisten dışarı çıktı. Bu sırada 34 EEH 215 plakalı otomobil sürücüsü, Demirrenk'e çarptı. Ağır yaralanan kadının yardımına mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Demirrenk olay yerinden geçerken denk gelen 112 sağlık personellerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün 189 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Demirrenk'in elinde çöplerle dışarı çıkıyor. Bu sırada hızla gelen araç, Demirrenk'e çarpıyor.