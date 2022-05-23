Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza kamerada

23.05.2022 19:38

Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza kamerada Sosyal tesiste çalışan 2 çocuk annesi kadına çarpan alkollü sürücü, ölümüne neden oldu Büyükçekmece'de belediyenin sosyal tesisinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk, çöp atmak için dışarı çıktığında 189 promil alkollü sürücünün çarpması...

Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza kamerada

Sosyal tesiste çalışan 2 çocuk annesi kadına çarpan alkollü sürücü, ölümüne neden oldu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de belediyenin sosyal tesisinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk, çöp atmak için dışarı çıktığında 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay gece saatlerinde Celaliye'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre Büyükçekmece Belediyesi'nin sosyal tesislerinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk çöp atmak için tesisten dışarı çıktı. Bu sırada 34 EEH 215 plakalı otomobil sürücüsü, Demirrenk'e çarptı. Ağır yaralanan kadının yardımına mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Demirrenk olay yerinden geçerken denk gelen 112 sağlık personellerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün 189 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Demirrenk'in elinde çöplerle dışarı çıkıyor. Bu sırada hızla gelen araç, Demirrenk'e çarpıyor.

Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza kamerada
Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza kamerada
Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza kamerada
Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza kamerada

YORUMLAR
500
Soylu Özdağ'a 'Operasyon çocuğu adam yerine koymam' demişti! Bülent Arınç: Anadolu'da bu kelimelerden cinayet işlenirdi Soylu Özdağ'a 'Operasyon çocuğu adam yerine koymam' demişti! Bülent Arınç: Anadolu'da bu kelimelerden cinayet işlenirdi Çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi kadın, 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti Çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi kadın, 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza kamerada - Son Dakika


Son Dakika
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:42 Davos'ta gerçekleşen gösterilere katılan milyoner isimlerden şaşırtan çağrı: Bizden daha çok vergi alın
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 19:55:48. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de cinayet gibi kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement