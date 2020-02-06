Büyükçekmece'de cipin mağazaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de cipin mağazaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Büyükçekmece'de cipin mağazaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Büyükçekmece'de seyir halindeki bir cipin beyaz eşya mağazasına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de seyir halindeki bir cipin beyaz eşya mağazasına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Çarmıklı Caddesi'nde seyir halindeki 34 PK 5122 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddede bulunan beyaz eşya mağazasının girişine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle mağazanın önünde sergilenen bazı eşyalarda hasar oluştu, mağazanın ön camı kırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, cipin mağazaya çarptığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Büyükçekmece'de cipin mağazaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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