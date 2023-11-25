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Büyükçekmece'de çocuk sokakta silahla ateş açtı ve sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Büyükçekmece'de çocuk sokakta silahla ateş açtı ve sosyal medyada paylaştı

Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde 14 yaşındaki bir çocuk, sokak ortasında silahla havaya ateş açtı ve bu anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde çocuğun silahı doldurması ve ateş etmesi yer aldı.

25.11.2023 - 11:40,  Güncelleme: 11:43
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Büyükçekmece'de bir çocuk sokak ortasında silahla havaya rastgele ateş açtı. Bununla yetinmeyen çocuk daha sonra bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Olay, Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde yaşandı. 14 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk sokak ortasında silahla havaya ateş açtı. Bu anları cep telefonu kamerası ile kaydeden çocuk sosyal medyadan paylaştı. Görenleri hayrete düşüren görüntüde çocuğun silahın şarjörüne mermi koyması ve silahla havaya ateş etmesi yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de çocuk sokakta silahla ateş açtı ve sosyal medyada paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de çocuk sokakta silahla ateş açtı ve sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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