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BÜYÜKÇEKMECE'DE DALİ MASKELİ HIRSIZLAR EV SAHİBİNE YAKALANINCA KAÇTI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE DALİ MASKELİ HIRSIZLAR EV SAHİBİNE YAKALANINCA KAÇTI

02.02.2022 10:39

BÜYÜKÇEKMECE'DE DALİ MASKELİ HIRSIZLAR EV SAHİBİNE YAKALANINCA KAÇTIErol DEĞİRMENCİ - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de, internet platformunda yayınlanan ünlü dizide, soyguncuların kullandığı Dali maskesi takan bir kişi ve yanındaki arkadaşı, girdikleri dairede ev...

BÜYÜKÇEKMECE'DE DALİ MASKELİ HIRSIZLAR EV SAHİBİNE YAKALANINCA KAÇTI

Erol DEĞİRMENCİ - Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de, internet platformunda yayınlanan ünlü dizide, soyguncuların kullandığı Dali maskesi takan bir kişi ve yanındaki arkadaşı, girdikleri dairede ev sahibine yakalanınca kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi saat 04.00 sıralarında Muratçeşme Mahallesi'nde sitedeki dairede yaşandı. Otomobille gelen 2 kişi, sitenin duvarından atlayarak içeri girdi. Bir süre sitenin etrafında dolaşarak çevreyi kontrol eden şüphelilerden biri, internet platformunda yayınlanan ünlü dizide, soyguncuların kullandığı Dali maskesini yüzüne takıp, zemin katta bulunan dairenin camını açtı. 2 hırsız evde bulunan cep telefonu, 6 saat ve cüzdanda bulunan bir miktar parayı aldı. Bu sırada ev sahibi seslere uyanınca 2 hırsız, kaçmaya başladı. Girdikleri duvardan tekrar atlayan hırsızlar, geldikleri otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası ev sahipleri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE DALİ MASKELİ HIRSIZLAR EV SAHİBİNE YAKALANINCA KAÇTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE DALİ MASKELİ HIRSIZLAR EV SAHİBİNE YAKALANINCA KAÇTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE DALİ MASKELİ HIRSIZLAR EV SAHİBİNE YAKALANINCA KAÇTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE DALİ MASKELİ HIRSIZLAR EV SAHİBİNE YAKALANINCA KAÇTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE DALİ MASKELİ HIRSIZLAR EV SAHİBİNE YAKALANINCA KAÇTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE DALİ MASKELİ HIRSIZLAR EV SAHİBİNE YAKALANINCA KAÇTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE DALİ MASKELİ HIRSIZLAR EV SAHİBİNE YAKALANINCA KAÇTI

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Pazartesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE DALİ MASKELİ HIRSIZLAR EV SAHİBİNE YAKALANINCA KAÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE DALİ MASKELİ HIRSIZLAR EV SAHİBİNE YAKALANINCA KAÇTI - Son Dakika
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