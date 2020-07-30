Büyükçekmece'de dehşet... Ayrılmak isteyen karısını ağaçlık alanda tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

Büyükçekmece'de dehşet... Ayrılmak isteyen karısını ağaçlık alanda tabancayla vurarak öldürdü

İSTANBUL - Büyükçekmece'de öfkeli koca, barışma teklifini reddeden eşini ağaçlık alanda silahla vurarak öldürdü. Eşini öldüren koca ise kayıplara karıştı.

Olay dün akşam 23: 00 sıralarında Büyükçekmece Çakmaklı mahallesi Mihrimah sokakta bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Bir süredir ayrı yaşayan iki çocuk sahibi Derya A. ve Sami A. çifti, gece Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde buluştu. Barışma teklifine "hayır" cevabı alan Sami A, birden çılgına döndü. Eşini ağaçlık alana sürükleyen öfkeli koca, tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 33 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polisin, kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.