Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını sonra kendisini öldürdü - Son Dakika
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Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını sonra kendisini öldürdü

21.03.2022 01:26

Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını sonra kendisini öldürdü Büyükçekmece'de bir erkek tartıştığı kadını iple boğduktan sonra kendi de intihar ederek yaşamına son verdi.

Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını sonra kendisini öldürdü

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir erkek tartıştığı kadını iple boğduktan sonra kendi de intihar ederek yaşamına son verdi. Yaşanan dehşet verici olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay akşam saat 22.00'da Büyükçekmece Mimar Sinan Sahilinde yaşandı. İddiaya göre 35 yaşındaki Erkem B.H isimli erkek şahıs, 30 yaşındaki kadın N.D.'yi iple boğdu. Olayı gerçekleştiren erkek şahıs, aynı iple intihar ederek yaşamına son verdi.

Sahildeki cesetleri görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevreye şerit çekti.

Türkmenistan uyruklu oldukları öğrenildi

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre kadını iple ve kendi yaşamına son veren erkeğin Türkmenistan uyruklu oldukları öğrenildi. Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmanın ardından şüphelilerin cesetleri cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

Yaşanan cinayet ve intihar ile ilgili inceleme başlatıldı.

Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını sonra kendisini öldürdü
Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını sonra kendisini öldürdü
Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını sonra kendisini öldürdü

YORUMLAR
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Büyükçekmece, Türkmenistan, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını sonra kendisini öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını sonra kendisini öldürdü - Son Dakika
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