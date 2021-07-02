Büyükçekmece'de denizde boğulma tehlikesi - Son Dakika

Büyükçekmece'de denizde boğulma tehlikesi

-Son anda kurtarılan şahıs kıyıya çıkarıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de denizde boğulma tehlikesi atlatan bir vatandaş cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Mimar Sinan Sahili mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir şahıs denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ve sahilde hazır bekleyen cankurtaran ekibi adamın yardımına koştu. Botlarla ulaşılan adam ilk müdahalenin ardından plaja çıkarıldı. Şahıs yapılan müdahalelerin ardından kendine gelerek olay yerinden ayrıldı.