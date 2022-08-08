Olay, saat dün 15.00 sıralarında Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'nda denizdeki iki grup tartışmaya başladı.
TEKME VE YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Denizde gruptakiler tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Büyükçekmece, kavga, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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