Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı

08.08.2022 13:47

Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında çıkan tartışma fiziksel şiddete dönüştü. Denizin için yaşanan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken o anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat dün 15.00 sıralarında Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'nda denizdeki iki grup tartışmaya başladı.

TEKME VE YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Denizde gruptakiler tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kız alıp verme meselesi kanlı bitti Kız alıp verme meselesi kanlı bitti İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE DENİZDEKİ İKİ GRUP ARASINDA KAVGA KAMERADA İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE DENİZDEKİ İKİ GRUP ARASINDA KAVGA KAMERADA
Kaynak: DHA

Büyükçekmece, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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