75 yaşındaki kadın her şeyi itiraf etti! Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüş

Kaynak: DHA

Büyükçekmece, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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