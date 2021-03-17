Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 8 bina yıkıldı - Son Dakika

Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 8 bina yıkıldı

17.03.2021 12:42
Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 8 bina yıkıldı, System.String[]

İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremde en fazla zarar görecek ilçeler arasında gösterilen Büyükçekmece'de deprem hazırlık çalışmalarına hız verildi.

İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremde en fazla zarar görecek ilçeler arasında gösterilen Büyükçekmece'de deprem hazırlık çalışmalarına hız verildi. Riskli ve orta hasarlı olduğu tespit edilen 8 binadaki 260 daire kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıldı.

15 bin konut yıkılarak yenilendi

İstanbul depremine hazırlık çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğü Büyükçekmece'de deprem riski taşıdığı tespit edilen yapılar, belediye ve vatandaş işbirliğiyle yıkılarak yenileniyor. 2014 yılında 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu'nu kapsamında yerinde yenileme çalışmalarını başlatan Büyükçekmece Belediyesi, 5 yıl içinde riskli bin 200 binadaki 15 bin konutun yıkılarak yenilenmesine öncü oldu. 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre projelendirilmiş, proje tekniği, yapım tekniği, kullanılan malzeme, işçilik ve verilen mühendislik hizmetleri açısından günümüz teknolojisine göre yetersiz kalan yapılar yenileniyor. Ayrıca son depremlerde hasarlı duruma gelen riskli yapılarda da yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

Büyükçekmece'de riskli ve hasarlı olarak tespit edilen 8 binadaki 260 konut belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Atatürk, Ekinoba, Ulus, Muratçeşme, Dizdariye, Celaliye ve 19 Mayıs mahallerindeki riskli yapılar kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıldı. Yıkımı gerçekleştirilen yapılardan biri de Büyükçekmece'nin ilk yüksek katlı binasıydı. Dizdariye Mahallesi'nde yıkımı gerçekleştirilen Çiçek Sitesi 1960 yılında inşa edilmişti.

Hasarlı ve deprem riski taşıyan konutlarının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasından ve deprem kabusundan kurtulmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlardan Gülşen Can duygularını, "Binamız orta hasarlıdır. Yönetim olarak toplandık. Kentsel dönüşüm kararı aldık. Bunun için sayın başkanımızın da destekleri oldu çok teşekkür ediyoruz kendisine. Olması gerekende buydu ve sürecimiz çok hızlı ilerledi. Gördüğünüz gibi yani yapılması gereken herkese de bu şekilde evlerini kentsel dönüşüme gitmelerini tavsiye ediyorum. Deprem bildiğiniz gibi kapımızda. Hem hüzünlüyüm hem mutluyum bu konuda. Herkes için hayırlısı olsun" diyerek dile getirdi.

Vatandaşlardan Hayri Bulut ise "20 senedir buradayım. Tabii ki yeni olması bizim için daha iyi. Bu depremin karşı bloktaki bir hasardan dolayı kaymakamlığa verilmiş olan bir dilekçe depreme yardımı alınmış ondan sonra da en son Silivri depreminin tetiklemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın elindeki olan bütün dilekçelerin hepsini bir anda gündeme getirmesi gördüğünüz gibi şuanda bu. Kırıldı, yıkılıyor. Tabii ki güzel olacak, iyi olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 8 bina yıkıldı
Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 8 bina yıkıldı
Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 8 bina yıkıldı
Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 8 bina yıkıldı
Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 8 bina yıkıldı

Kentsel Dönüşüm, Büyükçekmece, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 8 bina yıkıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Selahattin Demirtaş'ın mahkemede, Atatürk'ün meşhur sözünü değiştirip kullanması tepki çekti Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecekn Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek         
13:18
Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi         
12:34
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi         
11:40
Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek         
11:04
Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi         
10:37
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hakan Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu, "Net konuşuyorum" diyerek Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı         
22:47
15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı         
22:27
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 13:30:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 8 bina yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei