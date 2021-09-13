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Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı binaların yıkımı sürüyor

13.09.2021 12:03

Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı binaların yıkımı sürüyor Büyükçekmece'de deprem riskine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı binaların yıkımı sürüyor

İSTANBUL - Büyükçekmece'de deprem riskine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar depreme dayanıklı daha sağlam binaların inşa edilecek olmasını davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı.

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamında, Atatürk Mahallesi'nde 4 kat, 3 blok ve 29 bağımsız bölümden oluşan riskli yapıların yıkımı belediye ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti. Kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, bugüne kadar yaklaşık 38 bin konutu yenilenirken çalışmaların tamamının 2 sene sonra bitmesi planlanıyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise yıkımla ilgili yapılan çalışmaları yerinde incelemek için yıkım alanına geldi.

Öte yandan, Büyükçekmece sakinleri, depreme dayanıklı sağlam binaların inşa edilecek olmasını davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı.

"Vatandaşımızın burnunun kanamaması için çalışıyoruz"

Depremin kapıda olduğunu ve İstanbul'u korkunç bir depremin beklediğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Çünkü deprem geliyor. Aklımızı kullanıp vatandaşımızın burnunun kanamaması için Yıllardan beri durmadan Büyükçekmece'de çalışıyoruz. Dönüşümün yapmış olduğumuz konutlar yaklaşık 38 bin oldu. İki sene içerisinde Büyükçekmece merkezde depremde yıkılacak, can mal kaybına sebep olacak binalar bitmiş olacak. Depreme hazırlanmak için ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyemiz, çevre şehircilik bakanlığımız ve devletin diğer otoriteleri hep birlikte iş birliğiyle bu hazırlığı devam ettirmemiz lazım. Kesin gözüken binaların yıkımıyla ilgili devlet tavrını koyacak, vatandaşın canını kurtaracak. Bizim sayın bakanımız Murat Kurum'dan talebimiz İstanbul'da acil bir toplantı yapıp bizi dinlemesi" açıklamasında bulundu.

Binası yıkıldığı için davul zurna tuttuğunu söyleyen ve kat maliki olan emekli Hülya Aydemir, "Bence çok iyi bir karardı. Dört yıldır uğraşıyordum çünkü bir araba bile geçse kamyon bile geçse evde sallanıyorduk. 4 yıl sonra kazandığım için bu davul zurnayı da kendim tuttum. Çok mutluyum yeni bir evde oturacağım için. Evim değerlendiği için daha da mutluyum" dedi.

Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı binaların yıkımı sürüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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