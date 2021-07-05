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Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı 5 bina yıkıldı - Son Dakika

Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı 5 bina yıkıldı

05.07.2021 10:19
Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı 5 bina yıkıldı, System.String[]

Büyükçekmece'de beklenen Marmara depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Büyükçekmece'de beklenen Marmara depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamında 19 Mayıs Mahallesi'nde 5 kat, 8 dükkan ve 24 bağımsız bölümden oluşan 5 riskli yapının yıkımı belediye ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti.

Büyükçekmece'de beklenen Marmara depremine karşı, 19 Mayıs Mahallesi'nde 5 kat, 8 dükkan ve 24 bağımsız bölümden oluşan 5 riskli yapının yıkımı belediye ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti. Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 30 bin konutu yeniledi.

"Bugüne kadar 30 bin konutu yeniledik"

Depremde zarar görebilecek ilçeler arasında yer alan Büyükçekmece'de riskli yapılar yıkılıp yenileniyor. Riskli binaların yıkımını yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şöyle konuştu, "Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Deprem yıkmadan, insanlarımız zayi olmadan, insanlarımızın burnu kanamadan biz yıkmaya devam ediyoruz Büyükçekmece'yi. Depremde yıkılacak binalar 7.2, 7.4, 7.8 büyüklüğündeki depremde yıkılabilecek binaların tamamını yıkmadan bize uyku haram. Çünkü hiçbir vatandaşımızın en ufak bir zarar görmesini istemiyoruz. 2004'ten bu yana ısrarla devam ediyoruz. Yaklaşık 30 bin konutumuzun deprem nedeniyle tespitleri yapılmıştı. Tamamı yıkılıp yenilendi. Bugüne kadar 30 bin konutu yeniledik. Arkamda görmüş olduğunuz 2 blok, 34 bağımsız bölümden oluşan bu iki blok Büyükçekmece'de yapılmış eski binalardandır. 1980'li yıllarda yapılmışlardır. Depremde ayakta durmaları mümkün değildi. 7.2 değil 5.5, 6'lık bir depremde yerle bir olacak binalardandır" dedi.

"Büyükşehir Meclisi'nin önümüzü açması lazım"

Büyükçekmece'de deprem yaşanmadan kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması için Büyükşehir Belediyesi'nin destek vermesi gerektiğini vurgulayan Başkan Akgün konuşmasına şöyle devam etti, "Deprem kapıda. Ne zaman geleceği bilinmiyor. Büyükşehir Belediye Meclisinin, Büyükşehir'in, ilçe belediyelerinin, Sayın çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hep birlikte İstanbul'u depreme hazırlama noktasında ne yapmamız gerekirse onu yapmamız lazım. Büyükşehir'in önümüzü açması lazım. Büyükşehir Meclisi'nin Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Güzelce gibi bölgelerimizde imar planları sorunumuzu bitirmesi lazım. Kumburgaz sahillerindeki imar planları zamanında bitiremezsek ve de depremi yaşarsak on binlerce insanı kaybederiz. O nedenle önümüzdeki Eylül'den itibaren o bölgelerin Kumburgaz bölgelerinin imar planlarını Büyükşehir meclisine götürmeye çalışacağız. Orada da bütün meclis üyesi arkadaşlarımızın iktidar, muhalefet demeden İstanbul halkına hizmet etmek için seçilmiş olan meclis üyelerimizin bu gerçeği görerek planlarla ilgili konularda hiçbir şekilde siyasi bir düşünceye kapılmadan, olayı siyasallaştırmadan depreme hazırlık noktasında bütün ilçe belediyelerine tam destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

"Şehrin çehresini değiştiriyoruz"

Başkan Akgün Büyükçekmece için hedeflenen planlamaları şöyle anlattı, "Bizim Büyükçekmece'de bundan sonraki hedefimiz geriye kalan yüzde 30'luk kentsel dönüşümü yapmak ve kentsel dönüşümü yaparken de otopark sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Şehrin çehresini değiştiriyoruz. Büyükçekmece'de bütün binaların cepheleri beyaz olmak zorunda. Akdeniz mimarisine uygun cephe kaplamaları zorunda. Çünkü bunlar meclis kararına bağlanmış, imar planlarına bağlanmış işlerdir. Aynı zamanda çatı örtüsü eskiden kırmızıydı. Şimdi de yeşil ve mavi olarak 15 yıldan beri devam ediyor. Halkımız da müteahhitlerimiz de mimar, mühendislerimiz de buna uyuyor. Şehrin estetiğinin değiştirilmesi şehre yeni bir çehre verilmesi noktasında mimar, mühendis ve müteahhitlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı 5 bina yıkıldı
Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı 5 bina yıkıldı
Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı 5 bina yıkıldı
Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı 5 bina yıkıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan hasarlı 5 bina yıkıldı - Son Dakika


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