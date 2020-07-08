Büyükçekmece'de deprem ve afet riski tartışıldı - Son Dakika

Büyükçekmece'de deprem ve afet riski tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Büyükçekmece Belediyesi Afet ve Acil Durum Merkezi, 'Büyükçekmece İlçesi Afet, Tehlike ve Risk Analizleri' değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Büyükçekmece Belediyesi Afet ve Acil Durum Merkezi, 'Büyükçekmece İlçesi Afet, Tehlike ve Risk Analizleri' değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu


Prof. Dr. İlhan Osmanşahin moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda, Büyükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Sivil Savunma Müdürlüğü teknik personeline Büyükçekmece'de Afet, Tehlike ve Riski Analizleri değerlendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin son olarak hazırladığı raporlar ışığında 7.5 büyüklüğünde bir depremin Büyükçekmece'de olası etkileri konuşuldu. Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Büyükçekmece Belediye Meclis üyeleri Tuncay Tuna ve Nevzat Sezen de katıldı.


"Bunu yerine getirmek milli bir görevdir"


Toplantıya katılan Başkan Dr. Hasan Akgün, "Son derece gergin iki nokta fay hattı var. Balon şişmiş son noktaya gelmiş patlayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün bilim insanları ve belediye başkanları biliyor. Belediye başkanları içerisinde uzun süreli olduğum için bütününü de bilenlerden bir tanesi benim. Bu nedenle özellikle son 7 yıldan beri kentsel dönüşüm çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz. İstanbul'daki bütün parti gruplarının meclis üyeleri, sayın büyükşehir belediye başkanımız, sayın çevre ve şehircilik bakanımız hiç tereddüt etmeden, hiçbir siyasi argüman ortaya sürmeden, siyaseti bu işlere bulaştırmadan İstanbul'daki deprem hazırlığını milli bir görev olarak yapmak zorundayız. Bunu yerine getirmek milli bir görevdir" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de deprem ve afet riski tartışıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 15:00 Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 21:59 Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı 19:27 Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
17:27
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
17:04
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
16:53
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
16:53
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
16:26
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
16:19
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
16:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 17:47:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece'de deprem ve afet riski tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]