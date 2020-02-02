Büyükçekmece'de derbi eğlencesi ölümle bitti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de derbi eğlencesi ölümle bitti - Son Dakika

Büyükçekmece'de derbi eğlencesi ölümle bitti

6 saat önce

Büyükçekmece'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası galibiyeti kutlayan bir grup genç, gürültü nedeniyle kendilerini uyaran şahsın pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Büyükçekmece'de derbi eğlencesi ölümle bitti, System.String[]

Büyükçekmece'de Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası galibiyeti kutlayan bir grup genç, gürültü nedeniyle kendilerini uyaran şahsın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda bir genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, olay dün gece Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini izleyen Ahmetcan Avşar ve iki arkadaşı, maçın ardından alkol alarak Büyükçekmece sahilindeki boş araziye geldi. Müziğin sesini açarak derbi galibiyetini kutlayan gençler, gürültü yaptıkları gerekçesiyle bir şahıs tarafından uyarıldı. Yaşanan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Aracından pompalı tüfeğini alan şahıs, gençlere 4 el ateş etti. Avşar bir anda yere yığılırken, arkadaşları gencin bayıldığını sandı. Avşar'ı araca bindirerek hastaneye götürmeye çalışan gençler, bu sırada göğsünde kanama olduğunu fark etti. Avşar'ı araçları ile hastaneye götürmeye çalışan gençler, bir yandan da polis ekiplerine haber verdi. Hastane yolunda polisle karşılaşan gençler, olayı anlatarak yardım istedi. Vakit kaybetmeden Beylikdüzü Devlet Hastanesine götürülen Avşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gençlerin polisle karşılatığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.


Olayın ardından inceleme başlatan polis, pompalı tüfeği ve zanlının aracını buldu. Polisin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Trabzonspor, Fenerbahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterdi
Sörloth'un başarısının sırrı Lena Selnes! Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın? Halk otobüsünde iki yaşlı yolcunun kavgası kameraya yansıdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 20:49:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece'de derbi eğlencesi ölümle bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]