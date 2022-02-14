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Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi - Son Dakika

Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi

14.02.2022 14:25
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi

BÜYÜKÇEKMECE'de değeri 15 milyon lira olduğu belirtilen villaların bulunduğu lüks sitenin bazı bölümleri yan tarafa yapılan inşaat nedeniyle kaymaya başladı.

BÜYÜKÇEKMECE'de değeri 15 milyon lira olduğu belirtilen villaların bulunduğu lüks sitenin bazı bölümleri yan tarafa yapılan inşaat nedeniyle kaymaya başladı. Sitede dev yarıklar oluşurken villalar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde 20 yıl önce yapılan site içindeki villalardan bazıları son günlerde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İzmir merkezli bir inşaat firmasının lüks sitenin hemen yanında yapımına başladığı inşaat nedeniyle 15 milyon lira değerindeki villalardan bazılarının bahçesindeki toprak istinat duvarıyla birlikte kaymaya başladı. Yaklaşık 10 gün içinde büyük yarıkların oluştuğu villaların bahçesinde havuz, su depoları ve ortak kullanım alanı olan binalar kullanılamaz hale geldi.

"BURASI HER AN YIKILDI YIKILACAK"

Site sakinlerinden Ali Yılmaz yarıkların oluşma nedeni ve karşı karşıya oldukları tehlikeler hakkında konuştu. Ulaştıkları yetkililerden yardım alamadıklarını ifade eden Yılmaz, "Yaklaşık 20 yıldır burada oturuyoruz. Bizim alt tarafımızda bir proje inşaatı başladı. Burada düzensiz yapılan çalışmalar sonucu 15 gün önce bizim mevcut olan bahçe duvarımızın altı çok fazla oyuldu. Bizim defalarca uyarılarımıza rağmen, burası çökecek dememize rağmen bize gerekenin yapılacağı söylendi. Ama 15 gün içinde gelinen durum bu, defalarca aramamıza rağmen de kimse gelmedi. Burası her an yıkıldı yıkılacak. Aşağıda da çalışmaya devam ediliyor. Onlar içinde büyük bir risk bizim içinde. Ne yapılacak belli değil şu an beklemedeyiz." diye konuştu.

"HER GÜN 10 SANTİM KAYIYOR"

Yılmaz her geçen gün kaymaya devam eden toprak nedeniyle evlerin de yıkılma tehlikesi altında olduğu söyledi. Duvarın kontrollü bir şekilde yıkılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Ana evimize bir şey olmasından korkuyoruz. Burası kontrolsüz bir şekilde yıkılırsa ana evimize de bir şey olacak. En azından bir tedbir alınmasını istiyoruz. Bu duvar yıkılacaksa da kontrollü bir şekilde yıkılsın. Neredeyse her gün 10 santim kayıyor belki birkaç gün sonra komple yıkılmış halde göreceğiz burayı. Buradaki evlerin değeri 15 milyon TL civarında. Aynı şekilde buna yakın birkaç tane daha sıralı evler var. Can güvenliğimiz tehlikede, belediye geldi evde oturmayın boşaltın diyor. Bu kadar kolay olmaması lazım" dedi. Bahçesinde dev yarıkların oluştuğu site havadan görüntülendi.


Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi
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Büyükçekmece, İnşaat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu; Villalarda çökme tehlikesi - Son Dakika


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