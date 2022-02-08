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Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu! - Son Dakika

Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!

08.02.2022 16:32

İstanbul Büyükçekmece'de elleri kelepçeli halde gömülü bulunan Murat Kartal'ı teslim eden polislere ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Polislerin Kartal'ın evinin önünde bir süre kendi aralarında konuştukları, sonrasında harekete geçtikleri görülüyor.

Büyükçekmece'de kendisini gözaltına alan polisler tarafından husumetlilerine teslim edilen Murat Kartal, elleri kelepçeli şekilde gömülmüştü. Cesedi önceki günlerde gömüldüğü yerden çıkarılan Kartal'ı gözaltına alıp Baybaşin ailesine teslim eden polislerin plan yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

BİR SÜRE KENDİ ARALARINDA KONUŞMUŞLAR

Büyükçekmece'de akşam saatlerinde başlatılan gizemli kazı, herkesi meraklandırmıştı. Gizemli kazının yürütüldüğü arazide 4 gün süren çalışma sonucu Murat Kartal isimli şahsın cesedi bulundu. Kartal'ı göstermelik olarak gözaltına almak için evinin önünde bekleyen polislerin güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekti. Evin önünde bekleyen 2 polisin bir süre kendi aralarında konuştuğu görülüyor.

Büyükçekmece'deki gizemli kazıda ölü bulunan Murat Kartal'ı teslim eden polisler bir süre kendi aralarında konuşmuş
Büyükçekmece'deki gizemli kazıda ölü bulunan Murat Kartal'ı teslim eden polisler bir süre kendi aralarında konuşmuş
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Murat Kartal, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu! - Son Dakika
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