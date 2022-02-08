Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu! - Son Dakika

Büyükçekmece'de kendisini gözaltına alan polisler tarafından husumetlilerine teslim edilen Murat Kartal, elleri kelepçeli şekilde gömülmüştü. Cesedi önceki günlerde gömüldüğü yerden çıkarılan Kartal'ı gözaltına alıp Baybaşin ailesine teslim eden polislerin plan yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

BİR SÜRE KENDİ ARALARINDA KONUŞMUŞLAR

Büyükçekmece'de akşam saatlerinde başlatılan gizemli kazı, herkesi meraklandırmıştı. Gizemli kazının yürütüldüğü arazide 4 gün süren çalışma sonucu Murat Kartal isimli şahsın cesedi bulundu. Kartal'ı göstermelik olarak gözaltına almak için evinin önünde bekleyen polislerin güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekti. Evin önünde bekleyen 2 polisin bir süre kendi aralarında konuştuğu görülüyor.