Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Drift Yapan Hafriyat Kamyonu Terör Estirdi

Büyükçekmece'de Drift Yapan Hafriyat Kamyonu Terör Estirdi

1 saat önce

Büyükçekmece E-5'te yokuş aşağıya hızla giderken kaygan zeminde 'drift' yapan hafriyat kamyonu sürücüsü, yürekleri ağızlara getirdi.

Büyükçekmece'de Drift Yapan Hafriyat Kamyonu Terör Estirdi, System.String[]
Büyükçekmece E-5'te yokuş aşağıya hızla giderken kaygan zeminde 'drift' yapan hafriyat kamyonu sürücüsü, yürekleri ağızlara getirdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Cep telefonu kamerasına ait görüntüler geçtiğimiz günlerde E-5 karayolu Büyükçekmece 'S Rampası'nda kaydedildi. E-5'te yokuş aşağıya hızla giderken kaygan zeminde 'drift' yapan hafriyat kamyonu sürücüsü, vatandaşları korkuttu.

Yaşanan anlar bir cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde sarı damperli hafriyat kamyonu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hareket ediyor. Bu sırada arkasından bir vatandaş ise araç içinde cep telefonu ile bu anları kaydediyor. Bir anda damperini kaydıran hafriyat kamyonunun sürücüsü etrafından gelen araçlara ve devrilme ihtimaline bile aldırış etmiyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:52 Kaynak: İHA

Büyükçekmece, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döven Vicdansız Anne, Gözaltına Alındı

3,5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:22:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Drift Yapan Hafriyat Kamyonu Terör Estirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]