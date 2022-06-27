Büyükçekmece'de dubleks daire alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece'de dubleks daire alev alev yandı

27.06.2022 13:04
Büyükçekmece'de dubleks daire alev alev yandı

BÜYÜKÇEKMECE'de dubleks dairede kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE'de dubleks dairede kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Alev alev yanan daireye itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken evde bulunan köpek de kurtarıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Korkmaz Sokak'ta site içindeki apartmanın 5. katında meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada dubleks dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev sahiplerinin olduğu ifade edilen bir köpek de itfaiye ekipleri yangından kurtarıldı. Yangın nedeniyle binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Dubleks dairedeki yangın anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Büyükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu... Dairenin alev alev yanma anı kamerada Son dakika haberleri: Büyükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu... Dairenin alev alev yanma anı kamerada Büyükçekmece'de dubleks dairede çıkan yangın söndürüldü Büyükçekmece'de dubleks dairede çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de dubleks daire alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:41 Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 13:17:13. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de dubleks daire alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement