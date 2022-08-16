BÜYÜKÇEKMECE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika
Üye Girişi

BÜYÜKÇEKMECE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE CEZA

16.08.2022 09:58

BÜYÜKÇEKMECE'de, düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

BÜYÜKÇEKMECE'de, düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Büyükçekmece Çakmaklı Yolu'nda 14 Ağustos Pazar günü düğün konvoyu düzenleyenler, caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra E.A. isimli sürücü 34 DMT 03 plakalı otomobili ile drift yapmaya başladı. Sürücü, daha sonra damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre Drift attı. Damat bazı anlarda büyük tehlike atlattı. Sürücünün trafiği keserek damadın etrafında drift attığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, drift yapan sürücünün E.A. olduğunu tespit etti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen E.A'ya 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Damat S.K.'ya ise 196 lira para cezası uygulandı.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Sürücünün drift yaptığı anları(cep telefonu kamerası)-Sürücünün emniyete götürüşü-Ceza yazılması-Sürücünün polis merkezine götürülüşü-Genel ve Detaylar


YORUMLAR
500
BÜYÜKÇEKMECE'DE 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SAHTE DETERJAN MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ BÜYÜKÇEKMECE'DE 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SAHTE DETERJAN MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ İstanbul'da sahte deterjan operasyonu İstanbul'da sahte deterjan operasyonu Büyükçekmece'de drift yapan sürücü ve damada para cezası verildi Büyükçekmece'de drift yapan sürücü ve damada para cezası verildi
Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
14:35 Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet yaşamdan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:02:58. #1.11#
SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE CEZA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement