BÜYÜKÇEKMECE'DE TEHLİKELİ DÜĞÜN EĞLENCESİ

Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, düğün konvoyunda bulunan 34 DMT 043 plakalı otomobilin sürücüsü, kavşakta trafiği durdurdu. Sürücü, daha sonra damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı. Damat bazı anlarda büyük tehlike atlattı. Sürücünün trafiği keserek damadın etrafında drift attığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü, damadın etrafında drift yaptı. Tehlike dolu o anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

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