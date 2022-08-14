BÜYÜKÇEKMECE'DE TEHLİKELİ DÜĞÜN EĞLENCESİ - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE TEHLİKELİ DÜĞÜN EĞLENCESİ

14.08.2022 22:32
BÜYÜKÇEKMECE'DE TEHLİKELİ DÜĞÜN EĞLENCESİ

BÜYÜKÇEKMECE'de düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü, damadın etrafında drift yaptı.

BÜYÜKÇEKMECE'de düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü, damadın etrafında drift yaptı. Tehlike dolu o anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, düğün konvoyunda bulunan 34 DMT 043 plakalı otomobilin sürücüsü, kavşakta trafiği durdurdu. Sürücü, daha sonra damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı. Damat bazı anlarda büyük tehlike atlattı. Sürücünün trafiği keserek damadın etrafında drift attığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE TEHLİKELİ DÜĞÜN EĞLENCESİ - Son Dakika

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