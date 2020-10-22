Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü - Son Dakika

Büyükçekmece'de bir eğitim uçağının boş araziye düşmesi sonucu uçağın pilotu yaralandı.

AYJET Uçuş Okuluna ait TC-UUG kuyruk tescilli eğitim uçağının Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan pilot, itfaiye ekipleri tarafından uçağın enkazından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralı pilota olay yerinde müdahale etmeye başlarken, bölgeye hava ambulansı istendi.

Yaralı pilot, hava ambulansla hastaneye sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağının, ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düştüğü kaydedildi.

Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N, yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da eğitim uçağının düşmesi üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı doğrultusunda kolluk görevlilerince inceleme ve gerekli tespitlerin yapıldığı belirtildi.

"Uçağın düşüş nedeni teknik incelemeden sonra anlaşılacak"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinden küçük bir eğitim uçağının düştüğü bilgisini aldığını aktardı.

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'nın kurucularından biri olduğunu ve helikopterle uçuş yapabildiğini ifade eden Akgün, "Benim teknik bilgim uçağın düşüş şeklini açıklamaya yeterli değil. Ama havacılıkta bir şey vardır, bu tip uçaklarda bir arıza görülürse hiç yön değiştirmeden, 'Alana döneyim.' düşüncesine kapılmadan ilk gördüğünüz tarlaya ineceksiniz. Bu usuldür. Manevra esnasında düştüğü söylenebiliyor ama bunu teknik ekiplerin incelemesinden sonra anlaşılacak." dedi.

Akgün, bu tür kazaların tekrarlanmaması için kazanın nedeninin anlaşılması gerektiğini dile getirerek, "Biz 1996-1997'den beri Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı ile iç içeyiz. Ben de buradan uçuşlar yapıyorum. Burada çok güzel eğitimler verildiğini de biliyorum. Bu tip kazalar inşallah yaşanmaz, ben ilk defa şahit oluyorum." diye konuştu.

Hasan Akgün, uçağın yeni jenerasyon bir uçak olduğunu sözlerine ekledi.

"Kazanın oluş nedeniyle ilgili şu anda bir şey söylemek çok erken"

AYJET Uçuş Okulu Genel Müdürü Kaptan Pilot Celal Cingöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, pilotun ikinci uçuşu için saat 10.56'ta Hazerfen Havaalanı'ndan 05 pist başından kalkış yaptığını, kalkışı takiben yaklaşık 2 dakika sonra bilinmeyen bir nedenle zorunlu iniş planladığını söyledi.

Ankara'dan kaza kırım ekibi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün araştırma ekibinin olay yerine geleceğini belirten Cingöz, "Kaza sonunda öğrencimiz yaralı olarak 112 helikopteri ile alındı, şu anda hastanede tedavi altında. Yaralı ancak tıbbi olarak net bir şey söyleme şansım yok. Gerekli müdahalelerin yapıldığı söyleniyor. Kırıklar olduğu söylendi ama inanın tam durumu hakkında net bir bilgi verilmedi." dedi.

Pilotun yalnız görevlerini uçtuğu için eğitimin çok ileri safhasında olduğunu aktaran Cingöz, şunları kaydetti:

"Kazanın oluş nedeniyle ilgili olarak da şu anda bir şey söylemek çok erken. Bütün hava hadiselerinde olduğu gibi kaza kırım inceleme ekibi çok detaylı bir inceleme yapıyor. Bunun pilotaj mı yoksa gerçekten teknik bir arıza mı olduğu konusunda bizim bir şey söyleme ya da tahminde bulunma şansımız yok. Ancak görüldüğü gibi hem hava durumu hem de bütün şartlar eğitim uçuşu için müsait. Yaklaşık ortalama 2 ay içinde kaza kırım inceleme raporu çıkar, bunu da sizlerle paylaşırız."

Uçağın fabrika çıkışının 2 ay olduğunu belirten Cingöz, "Sıfırdır, fabrika çıkışlıdır. Şu ana kadar herhangi bir arızası tespit edilmedi. Şu anda aynı tipten 5 uçak uçuşta. Şu ana kadar herhangi bir arızası olmadı. Bununla da ilgili olay incelendikten sonra kazanın nedenini öğreniriz, gerekli önlemleri alırız." ifadelerini kullandı.

Cingöz, gazetecilerin uçak düşmeden önce pilotun kule ile yaptığı görüşme olup olmadığını sorması üzerine, "Ben şu anda yoldan geldim. Bursa'da bir toplantıdaydım. Bizim dinleme şansımız yok çünkü kaza kırım ekibi, herhangi bir şekilde olacak bütün delilleri tamamen kilitliyor. Bizim bunu ne dinleme şansımız var ne görme şansımız var. Söylenen herhangi bir şey de spekülasyon olur, çok da doğru olmaz. Kaza kırım ekibi şu anda yolda." dedi.

İstanbul Valiliğinin, uçağın düşme nedenine ilişkin yaptığı "motor arızası" açıklamasının hatırlatılması üzerine Cingöz, "Kendi yorumunu yapmış bilemiyorum." yanıtını verdi.

Gazetecilerin, pilotun düşmeden önce acil iniş istediğini belirtmesi üzerine Cingöz, "Ses kayıtlarını ben dinlemedim. Şu anda dinleme şansımız da yok. Böyle bir şey olsa kaza kırım ekibinin kesinlikle talimatı var. Ne dosyalarıyla oynayabilirsiniz ne de ses kayıtlarını inceleyebilirsiniz. O yüzden bu konuda bilgi veremiyorum." diye konuştu.

Enkaz kaldırma çalışmaları yarın yapılacak

Bu arada jandarma ekiplerinin, olay yeri inceleme çalışması tamamlandı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri çalışmaların ardından bölgeden ayrıldı. Enkazın başında nöbetçi ekip ise hazır bekletiliyor.

Uçağın enkazının kaldırma çalışmalarına yarın devam edilecek.