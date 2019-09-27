Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de eğitime ara verilen okul havadan görüntülendi
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Büyükçekmece'de eğitime ara verilen okul havadan görüntülendi

1 saat önce

İstanbul'da dün yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün eğitime ara verilen Büyükçekmece Mimar Sinan ilk ve ortaokulu drone ile havadan görüntülendi.

Büyükçekmece'de eğitime ara verilen okul havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul'da dün yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün eğitime ara verilen Büyükçekmece Mimar Sinan ilk ve ortaokulu drone ile havadan görüntülendi.


Dün meydana gelen depremin ardından bugün İstanbul Valiliği tarafından riskli görülen okullarda 1 günlük eğitime ara verilmesine karar verilmişti. 14 ayrı okul arasında Büyükçekmece Mimar Sinan İlkokul ve Ortaokulu da tedbir amaçlı eğitime ara verilen okullar arasında yer aldı. Okulun 1992 yılında inşasının yapıldığı 2008 yılında ise kolonlarında güçlendirilme yapıldığı öğrenildi. Okul drone ile havadan da görüntülenirken okulda 800'ün üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü bilgisine ulaşıldı.


Dün okulda çocuklarının tahliye edilmesinden sonra kızın çantasını almak için geri geldiğini ifade eden velilerden Volkan Tufan ise korktuklarını ifade etti. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Mimar Sinan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:49 Kaynak: İHA
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