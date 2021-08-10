BÜYÜKÇEKMECE'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DURAKTA BEKLEYEN 2 KİŞİYE ÇARPTI - Son Dakika

*Dehşet anları kamerada.

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de, otobüse binmek için durakta bekleyen 2 kişiye sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil çarptı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece Mimaroba mevkiinde bulunan otobüs durağında yaşandı. Sefer yapan bir otobüs, durağın yaklaşık 3 metre uzağında durdu. Bu sırada sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil, otobüsün sağ tarafından süratle geçerek durakta bekleyen 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Sürücü kaza sonrası otomobiliyle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı.

"GİRER GİRMEZ 2 KİŞİYE ÇARPTI"

Kazayı gören bir kişi, "Belediye otobüsünün durağa tam yanaşmamasından dolayı, arkadan gelen araba da sıkışınca sağına girdi. Girer girmez 2 kişiye çarptı. Yalnız burada belediye otobüsünün hatası, tam durağa yanaşmadı. Nereden baksanız durak ile arasında 3 metre var. Kapılarını açtı yolcu indirip bindiriyor. Otomobil sürücüsünün de zaten ehliyeti yokmuş" dedi.